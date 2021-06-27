ضيوف من تركيا وروسيا يشهدون الوحشية الأرمينية متحف الخبز في أغدام

أغدام المحررة، 27 يونيو، أذرتاج

تعرف نائب وزير الثقافة التركي احمد مصباح دميرجان مع الوفد المرافق له وضيوف من روسيا على وحشية احتلال أرمينيا في متحف الخبز في أغدام.

أفادت أذرتاج أن الوفدين التركي والروسي أحيطوا علما بأن مبنى متحف الخبز في اغدام تعرض كسائر منشآت أغدام للهدم والتدمير من قبل البربرية الارمن بجانب نهب وسلب مقتنياته حيث كان المتحف يعد ثانيا في العالم من حيث قيمة مقتنياتها التاريخية والثقافية وكانت معظمها من المعثور عليها خلال الحفريات الاثرية من الحبوب المحجرة وآلات زراعية مختلفة وكتب عتيقة ومخطوطات في الزراعة وغيرها.