ضيوف من تركيا وروسيا يزور مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي في أغدام المحررة

أغدام المحررة، 27 يونيو، أذرتاج

قام نائب وزير الثقافة التركي أحمد مصباح دميرجان مع الوفد المرافق له ووفد مؤلف من متخصصي السينما من روسيا بزيارة مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي مؤسس امارة "خانية" قراباغ في أغدام المحررة.

أفادت أذرتاج أن نائب وزير الثقافة التركي أحمد مصباح دميرجان مع الوفد المرافق له ووفد مؤلف من متخصصي السينما من روسيا احيطوا علما واسعا بمجمع البلاط احد المنشآت التاريخية المعمارية الهندسية التي تعرضت للوحشية والدمار والهدم من قبل المحتلين الأرمن في محافظة اغدام. وقيل إن هذا المجمع من الممتلكات الأولى لسلالة الخان بناه علي مؤسس امارة "خانية" قراباغ اذ يعود إلى القرن الـ18 الميلادي ومثل سائر الاثار التاريخية الدينية والثقافية اهان الأرمن مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي أيضا للهدم والتخريب والوحشية كما استخدموها كحظيرة لتربية الابقار والخنازير.

كما خرب ودمر الأرمن المحتلون اضرحة الخان بناه علي والخان إبراهيم خليل ونجله مهدي قولو خان وكرمه خورشيد بانو ناتوان ومقابر ممثلي السلالة الخانية الاخرين.