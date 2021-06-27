ضيوف من تركيا وروسيا يشهدون الوحشية الأرمينية يشهدون الوحشية والبربرية في مسجد قياسلي

أغدام المحررة، 27 يونيو، أذرتاج

قام نائب وزير الثقافة التركي أحمد مصباح دميرجان مع الوفد المرافق له ووفد مؤلف من متخصصي السينما من روسيا بزيارة مسجد قياسلي على هامش جولة تفقدية يقومون بها حاليا لمحافظة أغدام المحررة من احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن نائب وزير الثقافة التركي أحمد مصباح دميرجان مع الوفد المرافق له ووفد مؤلف من متخصصي السينما من روسيا احيطوا علما واسعا بما تعرضت له مئات الآثار والاماكن التاريخية والثقافية والدينية لشعبنا من التدمير والنهب والاعمال الوحشية الاخرى اثناء كونها تحت وطأة الاحتلال الارميني الذي دام حوالي 30 عاما.

ومن احد هذه الاماكن الدينية التاريخية التي تعرضت للهمجية الارمينية هي مسجد للقرن الـ18 الميلادي في قرية قياسلي لمحافظة اغدام. حوّل المحتلون الارمن مسجد القرية الى اصطبل للمواشي واحرقوه عند مغادرتهم للقرية.

يجب الذكر ان المسجد تم تسجيله في سجل المعالم المعمارية ذات الاهمية التاريخية في الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2 اغسطس عام 2001.