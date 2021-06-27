إخماد حريق ناشب في المول بمدينة قوبا – صور

قوبا، 27 يونيو، أذرتاج

نشب حريق في المول بمدينة قوبا اليوم.

أفادت أذرتاج أن الحادث انطلق من مستودع المتجر الكبير الواقع على شارع الملا بناه واقف وسط المدينة.

وباشرت الطوارئ مع الحادث على الفور واحضر مكان الحادث فريقا الاطفاء اللذان تمكنا من اخماد الحريق خلال مدة قصيرة ومنعه من الانتشار الى اراض محيطة.

ويجري التحقيق مع الحادث.