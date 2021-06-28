أذربيجان: تسجيل 38 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 39 مصابا

باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 39 مصابا هذا المرض وتوفي شخصان مصابان بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و874 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و123 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4970 مريض منهم ويستمر علاج 781 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و733 ألف و194 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4482 فحص طبي.