نصب تمثال "القبضة الحديدية" في هادروت بقره باغ

باكو، 29 يونيو، أذرتاج

نصب تمثال "القبضة الحديدية" في بلدة هادروت المحررة من الاحتلال الأرميني في قره باغ.

وفق لما ذكرت أذرتاج، ان صورة التمثال قد انتشرت على الشبكات الاجتماعية.

حيث ينعكس على تمثال "القبضة الحديدية" الجنود الأذربيجانيين الأبطال والطائرات بدون طيار التي أصبحت كابوسا للعدو في حرب قراباغ الثانية.

ومن الجدير بالذكر أن النجاح في إلحاق الهزيمة الساحقة بالاحتلال الأرميني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة خلال 44 يوم و إجبارهم علي التوقيع علي وثيقة الاستسلام كان بسبب عملية "القبضة الحديدية" التي نفذت بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس إلهام علييف. كما صرح القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن الشعب والجيش الأذربيجاني اتحدوا في الحرب الوطنية كـ "القبضة الحديدية"، وأن هذه القبضة حطت على المحتلين.

حيث صرح الرئيس إلهام علييف أن "القبضة الحديدية قائمة دائماً لتذكير العدو الذي صرح بعد الحرب بتهديدات إنتقامية، كما ذكر أيضًا أن إقامة مثل هذا التمثال في هادروت له أهمية كبيرة.