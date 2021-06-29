المصارع الاذربيجاني بطلا اوربيا

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

فاز المصارع الاذربيجاني تورال بايراموف المركز الأول في البطولة الأوروبية لمصارعة الشباب في مدينة دوتموند الألمانية.

أفادت وكالة اذرتاج ان المصارع الحر بايراموف (70 كغ) بدأ جولته في البطولة بفوزه على المصارع الألماني. في ربع النهائي انتصر اللاعب الاذربيجاني على ناريك هاروتونيان. وفي نسف النهائي تغلب على اللاعب الجورجي. واصبح الرياضي الاذربيجاني بطلا أوروبيا بعد انتصاره على المصارع المولدوفي في 29 يونيو.