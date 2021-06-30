التدريبات الأذربيجانية التركية العسكرية مستمرة في باكو

باكو، 30 يونيو (أذرتاج)

تستمر التدريبات العسكرية المشتركة "مصطفى كمال اتاترك – 2021" التي انطلقت في 28 يونيو بباكو، بناء على اتفاقية التعاون الموقعة في المجال العسكري بين أذربيجان وتركيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش لكلا البلدين تنفذ المهام القتالية والتدريبات لتحسين العمل المنسق لجيوش كلا البلدين وتطوير مهارات القيادة العسكرية في اتخاذ قرارات عسكرية ومهاراتهم في إدارة الوحدات.