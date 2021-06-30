صندوق إعادة إعمار قراباغ يعرض مشروع "Karabakh.Center"

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

جرى 30 يونيو اليوم حفل عرض مشروع "Karabakh.Center" لصندوق إعادة إعمار قراباغ .

شاهد مشاركون في الحفل أولا معرض الصور التي يعكس عن مدى الدمار والخراب على يد المخربين الأرمن في قراباغ وقيل إن معظم هذه الصور ملتقطة من قبل مصوري وكالة أذرتاج.

وألقى في حفل العرض كلمات كلٌ من وزير الاقتصاد رئيس هيأة إمناء صندوق إعادة إعمار قراباغ ميكائيل جباروف ورئيس مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار قراباغ رحمن حاجييف وعضوي هيأة أمناء الصندوق وزير البيئة والثروة الطبيعية مختار بابايف ونائبة المجلس الوطني فاطمة يلدريم.

ثم تحدث رئيس مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار قراباغ حاجييف عن مراحل انشاء المشروع واهميته قبل أن جرى عرض فيديو تحدث عن موقع "Karabakh.Center" الالكتروني.