وفد مؤسسة تركيا لحقوق الانسان والمساواة يزور اغدام المحررة

أغدام المحررة، 30 يونيو، أذرتاج

وصل وفد مؤسسة تركيا لحقوق الانسان والمساواة إلى أغدام المحررة على هامش زيارة يقوم بها للبلد تلبية لدعوة من أمنية المظالم الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج أن غرض الزيارة هو القيام ببعثة تقصي الحقائق بشأن الجرائم الحربية المرتكبة من قبل قيادة أرمينيا العسكرية السياسية والمنشآت التاريخية والدينية والثقافية والتعليمية والصحية والمدنية المدمرة والمخربة والمنهوبة والمسلوبة.