وفد تركيا يحاط علما بجرائم أرمينيا الحربية في أغدام المحررة

أغدام المحررة، 30 يونيو، أذرتاج

وفد مؤسسة تركيا لحقوق الإنسان والمساواة أحيط علما مفصلا بتأريخ أغدام وأحوالها الراهنة والفاشية الأرمينية المرتكبة هناك وكذلك تعرض تراثنا وآثارنا التاريخية والدينية والثقافية لأعمال التخريب والهدم والتدمير على يد الاحتلال الأرميني.

وقدمت لهم معلومات بالتفصيل حول اعمال اعادة البناء والإعمار المخطط تنفيذها في أغدام. وأبلغ أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وضع أحجار الأسس خلال زيارة قام بها لمحافظة أغدام 28 مايو للطريق البري الجديد ومبنى سكني وحديقة صناعية وبناية جديدة للمدرسة المتوسطة العامة رقم 1 وغرس أشجارا في حديقة غابية.

وتنص الخطة الرئيسية على أن مساحة مدينة أغدام 1750 هيكتار وحدائق محيطة بالمدينة 2450 هيكتار. وتنشأ هناك البنية التحتية الاجتماعية الذكية والمستدامة. ويخطط انشاء 15 مدرسة متوسطة وروضة اطفال في المدينة. ومحيط المدارس وروضات الاطفال يشكل 500 متر.

وستنشأ في اغدام اولا لسكان المدينة وضيوفها حديقة غبية كبيرة تتسع 125 هيكتار. وسوف تمر قناة أغدام التي سيعاد انشاؤها واعمارها من خلال وسط المدينة وتصب مياهها في بحيرة يخطط انشاؤها فيها.

كما ستنشأ في اغدام حديقة صناعية تتضمن صناعة الاغذية ومؤسسات الصناعات الصغيرة والخدمات والصناعات الكبيرة ومناطق اجتماعية وفنية وموقف الشاحنات العابرة للقوميات الكبيرة ومتجر المواد الانشائية. كما يخطط فيها تنظيم مؤسسات انتاج المواد الانشائية وتغليف وتعبئة المنتجات الزراعية ومنتجات الفواكه والخضروات المعلبة واللحم واللبن والنبيذ والعلاف والأسمدة وتكريرها وفي الوقت ذاته مجالات الخدمات وكاميرات التبريد ولذلك نظرا لموقف اغدام الجغرافي الاستراتيجي الواقع على تقاطع المناطق الاخرى وامكاناتها لموارد بشرية وفرص الخروج الى البنى التحتية المجاورة حيث يزيد كل هذا من فرص تحول المحافظة في المستقبل القريب الى مركز قراباغ الصناعي.