بحث مسائل التعاون العسكري بين قيرغزستان وتركيا

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

التقى الرئيس القيرغيزي صادر جباروف وزير الدفاع القومي التركي خلوصي آكار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس قيرغزستان ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل تعاون في المجالات العسكرية التقنية والصناعة العسكرية والامن وغيرها.

قال الرئيس القيرغيزي ان الوضع غير المستقر في المنطقة والتهديدات المتزايدة وآخر تطورات الأوضاع في أفغانستان تجعل التعاون العسكري التقني مهما وملحا كثيرا. أضاف الرئيس ان بلاده تعتزم لتوسيع التعاون من اجل السلام والاستقرار في كلا البلدية وخاصة في المنطقة بأسرها.

قال خلوصي آكار ان الجانب التركي مستعد للحل السريع لكل المسائل والاتصال الوثيق مع وزارة الدفاع القيرغيزية. وأشار الى ضرورة تدريب اخصائيين عسكريين في اطار التعاون.