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    اقتصاد


    حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 907.6 مليون دولار

    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]

    باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ صادرات أذربيجان في القطاع غير النفطي خلال الربع الأول 907.6 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن تقرير موجز لإجمالي التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاح الاقتصادي والاتصالات أن حجم الصادرات في القطاع غير النفطي خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري ارتفع 184 مليون دولار أو 25.4 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 907.6 مليون دولار
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