أذربيجان صدرت أكثر منتجاتها غير النفطية إلى روسيا

باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تصدير معظم المنتجات غير النفطية من أذربيجان إلى روسيا خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 279.5 مليون دولار إلى روسيا و255 مليون دولار إلى تركيا و91.1 مليون دولار إلى سويسرا و69.1 مليون دولار إلى جورجيا و29.5 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال 5 أشهر.