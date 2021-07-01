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    أذربيجان: تطعيم نحو 86 ألف شخص بلقاح كورونا خلال 1 يوليو

    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 85 ألفا و889 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 1 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 41 ألفا و826 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و44 الفا و63 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و597 ألف و108 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و256 ألف و816 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و340 ألف و292 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 86 ألف شخص بلقاح كورونا خلال 1 يوليو
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