  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مناقشات بين طاجكستان وتركيا في تعميق العلاقات في مجال الدفاع

    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٦]

    باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

    استقبل الرئيس الطاجكي امام علي رحمان وزير الدفاع القومي التركي خلوصي آكار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس الطاجكي ان الطرفين اجريا تبادل الآراء الموسع حول تعميق التعاون بين وزارتي الدفاع وفي كافة المجالات بين البلدين.

    قيل ان زيادة التوتر في الوضع الأمني في الأقاليم المختلفة للعالم وتكثيف نشاط الوحدات المتطرفة والارهابية يجعل المساعي الدولية تتوحد لمكافحتها.

    نوقشت اثناء الحديث آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان. قيل ان دول المنطقة تريد الحل السلمي للقضية الأفغانية.

    قيل ان الطرفين تعربان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين والعلاقات في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي.

    كما اجرى إمام علي رحمان وخلوصي آكار تبادل الآراء حول مسائل مهمة أخرى ذات اهتمام مشترك لكلا الطرفين.

     

    AZERTAG.AZ :مناقشات بين طاجكستان وتركيا في تعميق العلاقات في مجال الدفاع
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٤]
    بحث مسائل التعاون العسكري بين قيرغزستان وتركيا
    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٧]
    ارتفاع عدد المصابين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في جورجيا
    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤١]
    وزيرا الخارجية الروسي والتركي سيجتمعان في أنطاليا
    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١١:٥‎٩]
    تركيا تعلق الرحلات الجوية إلى 6 دول بسبب كوفيد -19
    مناقشات بين طاجكستان وتركيا في تعميق العلاقات في مجال الدفاع