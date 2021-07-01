مناقشات بين طاجكستان وتركيا في تعميق العلاقات في مجال الدفاع

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

استقبل الرئيس الطاجكي امام علي رحمان وزير الدفاع القومي التركي خلوصي آكار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس الطاجكي ان الطرفين اجريا تبادل الآراء الموسع حول تعميق التعاون بين وزارتي الدفاع وفي كافة المجالات بين البلدين.

قيل ان زيادة التوتر في الوضع الأمني في الأقاليم المختلفة للعالم وتكثيف نشاط الوحدات المتطرفة والارهابية يجعل المساعي الدولية تتوحد لمكافحتها.

نوقشت اثناء الحديث آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان. قيل ان دول المنطقة تريد الحل السلمي للقضية الأفغانية.

قيل ان الطرفين تعربان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين والعلاقات في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي.

كما اجرى إمام علي رحمان وخلوصي آكار تبادل الآراء حول مسائل مهمة أخرى ذات اهتمام مشترك لكلا الطرفين.