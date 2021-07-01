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    توقيف 6 اشخاص حاولوا دخول الاراضي المحررة من الاحتلال دخولا غير قانوني

    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٠٤]

    كلبجار المحررة، 1 يوليو، أذرتاج

    تتواصل التدابير الرامية الى التصدي لمن حاول العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني غير المطهرة بالكامل من الألغام المزروعة وسائر المواد المتفجرة عبورا غير مصرح به او التفافا من منافذ العبور والمراقبة.

    أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن موظفي ادارة شرطة كلبجار المحررة وقفوا 29 يونيو 6 اشخاص حاولوا دخول الاراضي المحررة من الاحتلال دخولا غير قانوني. وذُهب بهم الى ادارة الشرطة وأنذروا مرة اخرى بتهلكة على حياتهم بسبب الالغام والمواد المفجرة وطبقت بحقهم عقوبة ادارية واحيلت ملفاتهم الى المحكمة للنظر فيها.

    AZERTAG.AZ :توقيف 6 اشخاص حاولوا دخول الاراضي المحررة من الاحتلال دخولا غير قانوني
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