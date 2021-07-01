باكو، 1 يوليو، أذرتاج

عقد اجتماع تال في 30 يونيو لفريق العمل للشؤون الاقتصادية التابع لمركز الادارات الناشط لدى مقر التنسيق لمعالجة قضايا الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي شارك فيه ممثلون عن المؤسسات والادارات المنضمة الى فريق العمل للشؤون الاقتصادية من الديوان الرئاسي ووزارة الاقتصاد والمالية والطاقة والبنك المركزي والوكالة الحكومية للسياحة وصندوق اعادة إعمار قراباغ وصندوق العقارات والضمان الائتماني.

وناقش الاجتماع اولا مسألة خاصة بتنظيم زيارة خلال شهر يوليو لمحافظتي كلبجار ولاتشين لرجال الاعمال واصحاب المشاريع من اجل تدشين محال للأغذية والصيدلانية وأجهزة الصرف الآلي وغيرها لتلبية حاجات استهلاكية ابتدائية للذين يؤدون خدمة في الاراضي المحررة من الاحتلال مع التأكيد على ضرورة اعداد برنامج ومسار للزيارة بجانب ضمان المسائل الامنية.

واستمع الاجتماع الى تقرير ألقاه مسؤول لوزارة الاقتصاد حول الاعمال المنفذة من قبل الوزارة بغية اجراء التدابير المنصوص عليها في خطة الفعاليات الاستراتيجية المصدق عليها من قبل مقر التنسيق. وجاء في التقرير أن موظفي الوزارة استكملوا خلال الفترة الماضية اعمال الجرد الخارجي لـ 13307 عقار ومنها 10483 منشأة و2824 مرفق للبنية التحتية في محافظات جبرائيل وفضولي وقبادلي وزنكيلان وأغدام وخوجاوند وترتر وشوشا وخوجالي وكلبجار. وأنهوا الجرد الابتدائي لـ1525 كم من الطرق البرية و292 كم من خطوط امداد الطاقة الكهربائية و45 كم من خطوط امداد الغاز و19 كم من خطوط امداد المياه و249 كم من خطوط شبكات الري فضلا عن ادخال معلومات حول 533000 هيكتار من الاراضي في قاعدة المعلومات الالكترونية بعد جعلها متجهة على اساس الصور الملتقطة جوا ومن الاقمار الصناعية.

كما اختتمت اعمال الجرد الابتدائي للعقارات لدى 177 منطقة سكنية في 10 محافظات وتستمر الاعمال لدى منطقتين سكنيتين وكشفت العملية الى الحين عن تدمير 409 منطقة سكنية بالكامل.

واطلقت اعمال تعاون مع خبراء محليين واجانب من اجل تقييم امكانات اقتصادية للاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وتحديد مجالات مفضلة مقارنة وتجري الاعمال المذكورة مع شركة بوستون كونسالتينغ غروب للتشاور ومعهد الاقتصاد لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

وتلقت وكالة تنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا نحو 600 مراجعة لتدشين مشروعات ريادة العمل لدى الاراضي المحررة من الاحتلال وتحلل حاليا اولويات تلك المشاريع وتحدد مشاريع محتملة وتدخل في قاعدة المعلومات.

وافاد ممثل الوكالة الحكومية للسياحة في تقرير عرضه أن الوكالة تعمل على تقييم الموارد السياحية على اساس نهج تقييم الموارد السياحية في مواضيع مناطق سياحية وممرات النقل وغيرها الى أن اعدت الوكالة مشروعين احدهما "طريقنا الى أغدام" وثانيهما "طريقنا الى فضولي وخوجاوند" ضمن مفهوم المسار السياحي "طريقنا الى قراباغ" الرامي الى تطوير المنتجات السياحية. كما عملت على انشاء علامة تجارية سياحية لوجهة المنطقة المسماة ب"مليون قلب لجنة واحدة" بجانب تبليغ امكانات المنطقة السياحية لدى معرضي دبي واسطنبول المنظمين شهري مايو ويونيو عام 2021م.

وناقش اعضاء فريق العمل جميع مسائل مدرجة في تقارير ملقاة مناقشات واسعة واعطيت توجيهات وتوصيات.

يرأس مقر التنسيق المؤسس على اساس مرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر في 24 نوفمبر عام 2020م رئيس الديوان الرئاسي سمير نورييف.