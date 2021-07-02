  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    وزير الاقتصاد يدعو شركات من الصين للاستثمار في حديقة أغدام الصناعية

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:١٧]

    باكو، 2 يوليو، أذرتاج

    استقبل وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف سفير الصين في باكو السيدة غؤو مين.

    قالت وزارة الاقتصاد في باين إن الوزير نقل تحيات بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس حزب الصين الشيوعي مؤكدا أن أذربيجان تعير اهمية كبيرة للعلاقات مع الصين وتهتم بتوسيع التعاون في جميع المجالات والقطاعات.

    وقدم الوزير معلومات مفصلة حول اعمال اعادة الإعمار في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مع التشديد على امكانات مشاركة شركات من الصين في اعمال اعادة البناء والتأهيل هناك.

    ودعا الوزير شركات من الصين للاستثمار في حديقة أغدام الصناعية التي وضع حجر أساسها مؤخرا ضمن الاستفادة من البيئة الملائمة للاعمال في البلد.

    واكدت السفيرة مين على تأييد بلادها بسلامة اراضي أذربيجان وسيادتها معبرة عن يقينها من مساهمة ممر زنكزور في مشروع النقل "خط واحد طريق واحد" الصيني وعدت الوزير للمشاركة في معرض التوريد الدولي الصيني التالي.

    وجرى في اللقاء بحث مسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد يدعو شركات من الصين للاستثمار في حديقة أغدام الصناعية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٣١]
    وزير الاقتصاد يعلن عن اسم اول مقيم لدى مدينة "منطقة وادي أراز الاقتصادية" الصناعية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
    جذب 57 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتصاد البلاد في السنوات العشر الماضية
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١١:١٧]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تبدأ استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    وزير الاقتصاد يدعو شركات من الصين للاستثمار في حديقة أغدام الصناعية