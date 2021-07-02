وزير الاقتصاد يدعو شركات من الصين للاستثمار في حديقة أغدام الصناعية

باكو، 2 يوليو، أذرتاج

استقبل وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف سفير الصين في باكو السيدة غؤو مين.

قالت وزارة الاقتصاد في باين إن الوزير نقل تحيات بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس حزب الصين الشيوعي مؤكدا أن أذربيجان تعير اهمية كبيرة للعلاقات مع الصين وتهتم بتوسيع التعاون في جميع المجالات والقطاعات.

وقدم الوزير معلومات مفصلة حول اعمال اعادة الإعمار في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مع التشديد على امكانات مشاركة شركات من الصين في اعمال اعادة البناء والتأهيل هناك.

ودعا الوزير شركات من الصين للاستثمار في حديقة أغدام الصناعية التي وضع حجر أساسها مؤخرا ضمن الاستفادة من البيئة الملائمة للاعمال في البلد.

واكدت السفيرة مين على تأييد بلادها بسلامة اراضي أذربيجان وسيادتها معبرة عن يقينها من مساهمة ممر زنكزور في مشروع النقل "خط واحد طريق واحد" الصيني وعدت الوزير للمشاركة في معرض التوريد الدولي الصيني التالي.

وجرى في اللقاء بحث مسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.