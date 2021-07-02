الرئيس إلهام علييف: انشاء المنطقة الاقتصادية الحرة يأتي خطوة تالية لنجاحنا

باكو، 2 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن الشركات الاجنبية تحاول العمل كمقاولة اكثر في أذربيجان، أي، تريد كسب المزيد من المال ولا نعترض على ذلك لأننا نجلب الحين مقاولين اجانب حتى الى الاراضي المحررة من الاحتلال ولكننا نريد أن يستثمر المستثمرون الاجانب في أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في حديث صحفي أدلى به لقناة أذربيجان عقب حفل وضع حجر الاساس لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة اليوم إن الرأس مال العام قد لعب دوره مضيفا أننا قد أنجزنا جميع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية. طبعا تطلق حاليا اعمال البناء والاعمار الكبيرة في الاراضي المحررة ويؤدي ذلك بدوره الى انعاش اقتصادي كبير ولكنا ينبغي لنا أن نفهم أن بلادنا لا تستطيع تطورا نحن نريده بدون استثمارات اجنبية مباشرة. فلذلك عمل اللجان الحكومية مع البلدان الاخرى جلب الاموال من الخارج الى أذربيجان قبل كل شيء. واحسب أن هذه المنطقة من شأنها هي أن تصبح جذابة امام مستثمرين محتملين.

وابلغ الرئيس انه على يقين من أن المنظر المقدم هنا سوف يجد عكسه في الحياة بعد مضي سنة واحدة موضحا أن جميع مبادراتنا وكل خططنا قد وجدت تعبيرها في الحياة الحقيقي الى اليوم. ولم تكن من مبادرة ألا تتحقق وأصعب المشاريع والمشاريع العابرة للقوميات والمشاريع التي حققناها في اكثر الاوضاع الجيوسياسية صعبا قد اختتمت بنجاح. فلذلك فإنني متأكد من أن انشاء هذه المنطقة يأتي خطوة تالية لنجاحنا.