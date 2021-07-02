  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية سيدلر لمحافظة لاجين (فيديو)

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٦]

    باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية سيدلر لمحافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16252076461591735480.mp4

     

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية سيدلر لمحافظة لاجين (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٣٦]
    "يوم المراقب الرفيع المستوى" في إطار التدريبات العسكرية "نسر الاناضول 2021"
    ٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
    طيارون اذربيجانيون يشاركون بنجاح في تدريبات "نسر الأناضول 2021"
    ٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية موسابيلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]
    تدريبات "نسر الاناضول 2021" العسكرية الدولية مستمرة
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية سيدلر لمحافظة لاجين (فيديو)