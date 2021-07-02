وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية سيدلر لمحافظة لاجين (فيديو)
AzerTAg.az
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٦]
باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية سيدلر لمحافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16252076461591735480.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٦]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٠١:٢٣]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٠١:١٩]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٤]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٠]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:١٧]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١٨]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥٦]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:١٥]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٢]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٠٣]
٢٧.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٣]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك