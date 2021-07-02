وزير الخارجية: بين شعبي أذربيجان وقيرغيزستان أواصر تاريخية وثقافية ودينية

باكو، 2 يوليو، أذرتاج

قال جيهون بايراموف إن شعبي أذربيجان وغيرغيزستان بينهما أواصر تاريخية وثقافية ودينية وينتهج البلدان سياسة مواصلة العلاقات التي تعتمد على الاحترام والثقة المتبادلين. والعلاقات المخلصة الموجودة بين رئيسي الدولتين تساهم مساهمات هامة في المزيد من تطوير العلاقات.

أفادت أذرتاج عن بايراموف وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع منعقد مع نظيره القيرغيزي روسلان كازاك بايف إن اليوم جرت محادثات حول توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية وتم التعبير عن مصالح متبادلة في عدد من الأوجه. وتنسيق مسارات النقل بين المسائل المطروحة للنقاش ايضا. وارتكزت المحادثات كذلك على المسائل مثل الامن الغذائي والزراعة والسياحة. وتبادلنا الاراء حول دور العلاقات البرلمانية في تطوير العلاقات بين البلدين. كما تم التشديد على ضرورة تبادل البلدين دعما لمواقفهما ضمن المنظمات الدولية.