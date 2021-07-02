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    صاحبة قفاروفا: العلاقات بين أذربيجان والمجر هي شراكة استراتيجية

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تولي المجر أهمية خاصة في سياستها الخارجية لتطوير العلاقات مع البلدان الناطقة بالتركية والاندماج في العالم التركي بناء على جذورها التاريخية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكامت قالتها رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة قفاروفا في جلسة برلمانية عقدت اليوم.

    تحدثت رئيسة المجلس الوطني عن الزيارة الرسمية للوفد البرلماني إلى بودابست وأشارت إلى أن العلاقات بين أذربيجان والمجر هي شراكة استراتيجية. إن التعاون بين بلدينا يتطور بشكل ديناميكي ويولي الجانبان اهتماما بالغا لتعميق هذا التعاون.

     

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