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    أذربيجان: تسجيل 101 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 63 مصابا

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]

    باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 101 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 63 مصابا هذا المرض وتوفي مصابين بالفيروس في 2 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و223 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و338 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4977 مريض منهم ويستمر علاج 908 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و767 ألف و982 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9851 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 101 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 63 مصابا
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