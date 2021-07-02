ميكائيل جباروف: ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي 0.8 ٪ والقيمة المضافة في القطاع غير النفطي والغاز 4.5 ٪

باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)

جرى الاجتماع السنوي الثلاثين لمجلس مدراء البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عبر الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في البنك وممثلي المنظمات الدولية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد انه ألقى ممثلو الدول الأعضاء في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير كلمة في الجلسة العامة لمجلس الإدارة.

شدد ميكاييل جباروف مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في أذربيجان ووزير الاقتصاد الاذربيجاني على أهمية تطوير العلاقات مع البنك.

كما شدد الوزير على أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير كان دائما شريكا موثوقا به وأعرب عن امتنانه للدعم طويل الأجل والمستدام للتنمية الاقتصادية في البلاد.

وأطلع الوزير على إجراءات الدعم واسعة النطاق المتخذة للحد من تأثير جائحة الفيروس التاجي على الاقتصاد الأذربيجاني.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في أشهر يناير – مايو من عام 2021 ارتفع بنسبة 0.8 في المائة والقيمة المضافة في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 4.5 في المائة.