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    سياسة


    عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والسلوفاكية

    ٠٢.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]

    باكو، 2 يوليو، أذرتاج

    عقدت جولة تالية للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في جمهورية أذربيجان وجمهورية سلوفاكيا 2 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن المشاورات السياسية رأس الوفد الأذربيجاني فيها نائب الوزير خلف خلفوف والوفد السلوفاكي وزير الدولة بوزارة الخارجية والشؤون الاوروبية مارتين كلوس.

    وارتكز الاجتماع على بحث الاوضاع الحالية للعلاقات القائمة بين البلدين وكذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية في عدد كثير من الاوجه ومن ضمنها في مجالات السياسة والاقتصادية التجارية والاستثمارات والنقل والعبور والانسانية والثقافة والسياحة وغيرها.

    واكد الطرفان على وجود فرص سانحة أمام توسيع التعاون الثنائي في المستقبل وعلى مواصلة الحوار السياسي.

    كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول مسائل التعاون وذات الطابع العالمي القائمة بين أذربيجان وسلوفاكيا ضمن المنظمات الدولية وفي الوقت ذاته سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والسلوفاكية
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