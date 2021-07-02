تبيليسي، 2 يوليو، أذرتاج التقى المبعوث الخاص للامين العام للناتو لشؤون القوقاس وآسيا الوسطى جيمس أباثوراي الزائر جورجيا برئيسة البلد سالومة زورابيشفيلي ورئيس الوزراء ايراكلي قريباشفيلي ورئيس البرلمان الجورجي كاخابر كوتشاوا وسائر المسؤولين. أفادت أذرتاج أن اللقاءات ارتكزت على التطورات الجارية في جنوب القوقاس ومسائل الامن والسلام الاقليميين وكذلك تكامل جورجيا مع المؤسسات الاوروأطلسية. واشار مسؤول الناتو الى انهم يتابعون بدقة التطورات الجارية في المنطقة منوها الى دور جورجيا في سبيل احلال السلام والامن المستدام. وخلال المحادثات جرى تبادل الاراء حول زيارة وفد اللجنة العسكرية للناتو للمنطقة وجورجيا واكد الطرفان على وجوب تحقق هذه الزيارة عاجلا. وقلدت الرئيسة الجورجية زورابيشفيلي جيمس أباثوراي بوسام. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : المبعوث الخاص للأمين العام للناتو لشؤون القوقاس يبحث مع مسؤولين في جورجيا مسائل الأمن في المنطقة

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