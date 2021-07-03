باكو، 3 يوليو (أذرتاج) التقى وزير الطاقة برويز شاهبازوف المديرَ العام التنفيذي لشركة "نيقسول" القابضة يوسف جباروف والمدير العام التنفيذي لشركة "نوبل اويل" وقار صمدلي. أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان المديرين العامين للشركتين تحدثا في اللقاء عن شركتيهما ومشاريعهما في الأسواق الدولية وخططهما المستقبلية. اعربا عن حرصهما على المشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة في أذربيجان، خاصة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. اجري كذلك تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون في توسيع الاستفادة من الطاقة الخضراء" وفي مجالات الطاقة المختلفة.

AZERTAG.AZ : "نيقسول" القابضة و"نوبل اويل" حريصتان على مشاريع الطاقة المتجددة في الأراضي المحررة من الاحتلال

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