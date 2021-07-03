انهيار ارضي شديد يجرف 10 بيوت في اليابان

أمامي، 3 يوليو، أذرتاج

وقع انهيار ارضي شديد في مدينة أمامي بولاية سيدزوكا اليابانية فجر اليوم.

قالت كيودو إن الانهيار الارضي الشديد جرف 10 بيوت واصبح 20 شخصا في عداد المفقودين وانطلقت اعمال البحث والتحري والانقاذ اثر الكارثة الطبيعية.

يذكر أن ولاية سيدزوكا تمطر عليها السماء أمطارا غزيرة في الأيام الاخيرة حيث بلغت 300 ملم خلال مجرد 48 ساعة.

ودعت السلطات 5ر35 الف ساكن بالولاية للإجلاء العاجل حذر تهلكة انهيار ارضي جديد.