نفطالان، 3 يوليو، أذرتاج حصل 12 مشاركا اسكتملوا بنجاح تدريبهم المنظم عبر الاتصال المرئي في موضوع "قسم استقبال الضيوف" في مدينة نفطالان للوكالة الحكومية للسياحة ومكتب أذربيجان للسياحة على شهادات. قالت الوكالة الحكومية للسياحة إنهم حصلوا على شهادات عن المركز السياحي للتدريب والتصديق لمنظمة ادارة الوجهات في كنجة. وحضر التدريب 27 ممثلا عموما عن 10 منتجعات تنشط في المدينة. وقدمت لهم خلال التدريب المستمر 3 ايام معلومات بالتفصيل حول استقبال الضيوف استقبالا صحيحا وعمليات التسجيل والمعاملة وسائر الخدمات.

AZERTAG.AZ : ممثلون عن قطاع السياحة استكملوا تدريبهم في نفطالان يحصلون على شهادات

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