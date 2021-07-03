تبديل موعد اجتماع وزراء اوبك زائدة
AzerTAg.az
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١٤]
باكو، 3 يوليو، أذرتاج
اجّل اجتماع وزراء بلدان اوبك واوبك زائدة.
قالت اوبك إن الاجتماع الـ18 لوزراء اوبك زائدة تعقد 5 يوليو عبر الاتصال المرئي.
يذكر أن الاجتماع الـ181 لمؤتمر اوبك انعقد 1 يوليو عبر الاتصال المرئي وعقد على هامشه اجتماع وزراء اوبك زائدة ولكنهم لم يتخذوا اي قرار بشأن استخراج النفط بسبب اختلافات الاراء.
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