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    تبديل موعد اجتماع وزراء اوبك زائدة

    ٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١٤]

    باكو، 3 يوليو، أذرتاج

    اجّل اجتماع وزراء بلدان اوبك واوبك زائدة.

    قالت اوبك إن الاجتماع الـ18 لوزراء اوبك زائدة تعقد 5 يوليو عبر الاتصال المرئي.

    يذكر أن الاجتماع الـ181 لمؤتمر اوبك انعقد 1 يوليو عبر الاتصال المرئي وعقد على هامشه اجتماع وزراء اوبك زائدة ولكنهم لم يتخذوا اي قرار بشأن استخراج النفط بسبب اختلافات الاراء.

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