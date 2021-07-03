البرلمان الاوكراني يعدل التشريعات لتقديم إمكانيات إضافية للطلاب من أذربيجان

كييف، 3 يوليو (أذرتاج)

ستنشأ إمكانيات إضافية للطلاب الاذربيجانيين الدارسين في أوكرانيا.

افاد مراسل أذرتاج ان هذه المعلومات قالها فاليري كوليوخ الرئيس المشارك في مجموعة الصداقة البرلمانية الأوكرانية الأذربيجانية وعضو لجنة التعليم والعلم والابتكارات لدى الرادا الأعلى.

تعمل لجنة التعليم والعلم والابتكار لدى البرلمان الاوكراني على تعديلات على التشريعات لجلب الطلاب الأجانب الى جامعات اوكرانية وانشاء إمكانيات ملائمة إضافية لدراستهم فيها.

تقول وزارة التعليم والعلم الأوكرانية ان أكثر من 4.5 آلاف طالب من أذربيجان يدرسون في مؤسسات التعليم العالي. "إن تقييم الطلاب من أذربيجان جودة التعليم العالي في أوكرانيا تقييما عاليا يسرنا كثيرا ونريد انشاء ظروف ملائمة إضافية وتشجيع التعليم العالي في أوكرانيا."، حسبما قال فاليري كوليوخ.