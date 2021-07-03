توقيع مذكرة تعاون بين جامعة التقنية الأذربيجانية وجامعة السلجوق التركية

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تعاون بين جامعة التقنية الأذربيجانية وجامعة السلجوق التركية في باكو.

أفادت أذرتاج ان الطرفين اتفقا على التعاون في الاستفادة المتبادلة من برنامجي التبادل "إراسموس +" و"مولانا"، وفي اختصاص "لوجستية السلسلة التموينية ونقلها" في جامعة التقنية الأذربيجانية في إطار برنامج "صباح" للماجستير.

الى جانب ذلك، تنص المذكرة على مسائل مشاركة الطلاب والأساتذة في الجامعة، مسائل الاشراف المشترك على رسائل الماجيستر والدكتورة.