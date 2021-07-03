انعقاد مؤتمر دولي في موضوع "قضايا اللوجيستية والإدارة والاستغلال في ممر النقل الشرقي الغربي"

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

سينظم معهد أنظمة الإدارة لدى اكاديمية العلوم الوطنية بالتعاون مع معهد التقنية الأذربيجانية وجامعة سيليزيا التكنولوجية البولندية وجامعة التقنية الجورجية مؤتمرا دوليا في موضوع "قضايا اللوجيستية والإدارة والاستغلال في ممر النقل الشرقي الغربي" في 27-29 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج انه يتوقع ان يشارك في المؤتمر ممثلون من بولندا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وليتوانيا وجورجيا وبلغاريا وبيلاروس وكازاخستان وغيرها. من المقرر نشر المقالات المقبولة من قبل المؤتمر في المكتبة الالكترونية IEEE Xplore واصدارها في مجلتي Informatics and Control Problems و Transport Problems في قاعدة SCOPUS(1.8 نقطة ) .

ممر النقل الشرقي الغربي جزء من طريق الحرير القديم ومبادرة تطلب تطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.

والهدف الرئيسي من المؤتمر هو مناقشة مسائل علمية وفعلية في سلسلة التموين لنقل البضائع عبر ممر النقل الشرقي الغربي بمشاركة ممثلين وخبراء من مؤسسات البحث العلمي والجامعات والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص.