أذربيجان: تطعيم نحو 70 ألف شخص بلقاح كورونا خلال 3 يوليو

باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 69 ألفا و718 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 3 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 31 ألفا و55 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و38663 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و740 ألف و447 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و321 ألف و863 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و418 ألف و584 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.