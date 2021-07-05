باكو، 5 يوليو، أذرتاج قال إبراهيم أحمدوف إنه لم يحدث أي حادث في المنصات البحرية والمنشآت الصناعية التابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ويستمر العمل بنظام مألوف. أفادت أذرتاج عن أحمدوف نائب رئيس قسم العلاقات العامة وإدارة تنظيم الفعاليات قوله إننا نحتمل ابتدائيا أن سبب انفجار مشهود في البحر باتجاه قصبة آلات يرجع إلى ثورات البركان الطيني.

AZERTAG.AZ : سوكار: لم يحدث أي حادث في المنصات البحرية والمنشآت الصناعية

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