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    اقتصاد


    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 27.1 %

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغت قيمة الصادرات في القطاع غير النفطي خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري مليارا و162.4 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن استعراض الصادرات الصادرة عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن الصادرات العام الماضي في القطاع غير النفطي ازداد قدر مليار و162.4 مليون دولار او بنسبة 27.1 في المائة قياسا إلى عام 2020 السابق.

    AZERTAG.AZ : زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 27.1 %
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