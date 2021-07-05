أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية: لا امكان لدراسة حاليا في مكان ثوران البركان في بحر الخزر ارتفاع عماد النار بثوران البركان زاد عن 500 م

باكو، 5 يوليو، أذرتاج

قالت أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إنه لا امكان لدراسة حاليا في مكان حادث ثوران البركان الطيني في بحر الخزر بسبب وقوع البركان في البحر ولزوم تجفف الطين بزمن طويل.

وأضافت أن كتلة الطين التي ثارها بركان طاشلي انتشرت على مساحة صغيرة قياسا إلى براكين الجزر الكبيرة الواقعة شمالا مثل جزيرتي سنكي موغان وخاره زيرة.

يذكر أن مساء الامس تداولت معلومات حول وقوع حادث مصحوب بانفجار ناري كبير في بحر الخزر.

واتضح جراء تحقيق منفذ أن البركان الذي تم تسجيل ثورانه قرابة الساعة 21.50 الامس واقع في جزيرة طاشلي الواقعة في منطقة نفطي وغازي تسمى بأرخبيل باكو ويقع البركان على بعد 75 كم عن جنوب غربي باكو ويعد من البراكين النشطة الأذربيجانية وقد ثار مثل الثوران البارحة مرتين عامي 1920م و1945م.

وكان ارتفاع عماد النار المسجل جراء ثوران شديد لبركان طاشلي زائدا عن 500 متر وذلك بسبب عدم ثوران البركان لمدة طويلة وجمعه طاقة كبيرة.

وقالت سوكار والطوارئ في بيانين رسميين إن الحادث خاص بثوران البركان الطيني.