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    سياسة


    قائد القوات الجوية التركية يزور أذربيجان

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٩]

    باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قام قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن كوجوكأكويز والوفد المرافق له بزيارة عمل الى أذربيجان اليوم في 5 يوليو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوفد سيتبادل خلال الزيارة وجهات النظر حول الوضع الحالي وآفاق التعاون بين القوات الجوية الأذربيجانية والتركية ودراسة فرص توسيع العلاقات.

    AZERTAG.AZ :قائد القوات الجوية التركية يزور أذربيجان
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