قائد القوات الجوية التركية يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)
قام قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن كوجوكأكويز والوفد المرافق له بزيارة عمل الى أذربيجان اليوم في 5 يوليو.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوفد سيتبادل خلال الزيارة وجهات النظر حول الوضع الحالي وآفاق التعاون بين القوات الجوية الأذربيجانية والتركية ودراسة فرص توسيع العلاقات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٧]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٦]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢١]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:١٥]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٩:١٨]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٩:١٠]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٦]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٠]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك