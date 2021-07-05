قائد القوات الجوية التركية يزور أذربيجان

باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قام قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن كوجوكأكويز والوفد المرافق له بزيارة عمل الى أذربيجان اليوم في 5 يوليو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوفد سيتبادل خلال الزيارة وجهات النظر حول الوضع الحالي وآفاق التعاون بين القوات الجوية الأذربيجانية والتركية ودراسة فرص توسيع العلاقات.