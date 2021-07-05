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    اقتصاد


    زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 3.6 % هذا العام

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]

    باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 3.6 في الملئة خلال عام 2021.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الطاقة العالمية انه من المتوقع أن يزداد الطلب بنحو 7 في المائة بحلول عام 2024 مقارنة بعام 2019.

    سينخفض الطلب على الغاز الطبيعي في عام 2020 بنحو 1.9 في المائة أو 75 مليار متر مكعب.

    AZERTAG.AZ : زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 3.6 % هذا العام
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