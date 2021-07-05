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    بحث سبل التعاون بين الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنظمات كولومبية نظيرة

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٤٠]

    باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

    جرى لقاء مع السفير الكولومبي لويس انتونيو ديماتي كارديناس في مقر الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوكالة ان رئيس الوكالة اورخان محمدوف تحدث في اللقاء عن نشاط الوكالة والخدمات والرعاية المقدمة لرواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

    كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول إقامة علاقات وامكانيات التعاون مع نظرائها الكولومبية. قيل ان الوكالة الأذربيجانية مستعدة لتقديم كل الدعم للمستثمرين الأجانب الراغبين في انشاء مؤسسات مشتركة في أذربيجان.

    أشاد السفير بدوره أهمية التعاون في هذا المجال مشيرا الى انه مستعد لتقديم الدعم لإقامة العلاقات بين الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونظيراتها الكولومبية.

     

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