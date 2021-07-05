أناما: تطهير 3326 هكتار من الأراضي من الألغام والذخائر القتالية غير المنفجرة حتى الآن

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

أعلنت الوكالة الأذربيجانية لتطهير الحقول الملغومة (أناما) ان الوكالة عثرت على 1087 لغم مضاد للمشاة و316 لغم مضاد للدبابات و461 ذخيرة قتالية غير منفجرة نتيجة اعمال التفتيش والبحث التي أجريت من 1 يونيو حتى 3 يوليو في تارتار واغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرايل وزنكيلان. تم تطهير 563 هكتار من الأراضي من الألغام والذخائر القتالية نتيجة العمليات.

من 10 نوفمبر عام 2020 حتى 3 يوليو لهذا العام اكتشفت 8509 لغم مضاد للمشاة و3959 لغم مضاد للدبابات و9493 ذخيرة حية غير منفجرة. تم تطهير 3326 هكتار من الأراضي من الألغام والذخائر نتيجة هذه العمليات.