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    ثقافة


    افتتاح معرض لصور رضا ديقتي في شاتوفلاند

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]

    شاتوفلاند، 5 يوليو (أذرتاج)

    نظمت سلسلة من المعارض للمصور الشهير رضا دقتي في المدن المختلفة لفرنسا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصور الشهير رضا دقتي في أذربيجان عرضت في اطار معرض "أصل العالم"، ذلك بتنظيم مفوض الفنون الجميلة الشهير في مدينة شانفولاند بيئر بونجوفاني. كرست اكبر صالة في المعرض لصور في صيغة كبيرة التقطها رضا دقتي.

    إن كل صورة معروضة من 100 صورة التقطها رضا دقتي تعرب عن الدعوة الى الاخوة والسلام والمصالحة والتعايش السلمي.

     

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض لصور رضا ديقتي في شاتوفلاند
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