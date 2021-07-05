مؤسسة "ياشات" ترسل 10 محاربين جرحى لتلقي العلاج في تركيا

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

أرسلت مؤسسة "ياشات" 10 محاربين اذربيجانيين أصيبوا بجروح خطيرة في الحرب الوطنية إلى تركيا لتلقي العلاج.

هؤلاء هم مصطفاييف إلشان ديلافير أوغلو ، باباييف النور أليجوسين أوغلو ، أميرالييف نيجات كيريمالي أوغلو ، جافادزاد فؤاد سناني أوغلو ، أمراهوف روسلان جهرمادي جلوغلا أوغلو الفاج أوغلو ، شوكوروف تورال فوغار أوغلو ، ميكروفو تورال فوغار أوغلو.

مع الأخذ في الاعتبار استنتاجات الأطباء الذين جلبتهم مؤسسة ياشات من تركيا إلى بلدنا، وكذلك الأطباء المحليين، ستستمر عملية الفحص والعلاج وإعادة التأهيل في البلد الشقيق.

ستراقب مؤسسة "ياشات" علاج قدامى المحاربين حتى الشفاء التام. بناءً على آراء الأطباء، تضمن المؤسسة إرسال المحاربين القدامى الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى الخارج لتلقي العلاج بشكل منتظم.

حتى الآن، أرسلت المؤسسة 112 عسكريًا أصيبوا بجروح خطيرة خلال الحرب الوطنية للعلاج في تركيا. وقد عولج 48 منهم بالفعل وعادوا إلى وطنهم. زودتهم المؤسسة بالأدوية لمواصلة علاج هؤلاء المحاربين القدامى.

يمكنك الاتصال بمؤسسة "ياشات" والتعرف على أنشطتها من خلال بوابة yashat.gov.az.

يمكن الاطلاع على تقارير المؤسسة على الرابط: https://yashat.gov.az/report/tableau.

كما يوجد مركز اتصال للصندوق "8110".