أذربيجان: تسجيل 62 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 33 مصاب

باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت إصابة 62 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 33 مصاب هذا المرض ولا تسجيل حالة وفاة من بين المصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و479 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و466 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4978 مريض منهم ويستمر علاج 1035 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و793 ألف و40 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5951 فحص طبي.