أذربيجان: تطعيم 769 جرعة من لقاح كورونا خلال 5 يوليو

باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 769 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 5 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 294 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و475 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و793 ألف و533 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و345 ألف و371 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و448 ألف و162 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.