وفاة 6 آلاف و217 مصاب من كورونا في العالم خلال يوم

باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 ملايين و519 شخص خلال حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة الصحة العالمية أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا ارتفع بواقع 339 الف حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى أكثر من 184 مليون و941 ألف شخص.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 34 مليونا و598 ألف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (30 مليونا و619 ألف شخص) والبرازيل (18 مليونا و792 ألف).