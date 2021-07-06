رئيسا طاجيكستان وأفغانستان يبحثان الوضع العسكري السياسي على الحدود

دوشنبه، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ناقش رئيسا طاجيكستان وأفغانستان إمام علي رحمان ومحمد أشرف غني الوضع العسكري السياسي على الحدود الطاجيكية الأفغانية.

افدت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس الطاجيكي ان الزعيمين ناقشا الوضع على الحدود مع أفغانستان والتوترات الشمالية والشمالية الشرقية وتقدم حركة طالبان الإرهابية باتجاه حدود آسيا الوسطى وعبور القوات الأفغانية حدود الدولة الطاجيكية لإنقاذ حياة الأفراد.

وقال إمام علي رحمان إن موقف طاجيكستان من هذه القضية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان والدفاع عن موقف الحكومة الرسمية والحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في الدولة المجاورة.

كما ناقش الجانبان تعميق التعاون الأمني والحماية الموثوقة للحدود وغيرها من القضايا الملحة للعلاقات الثنائية.