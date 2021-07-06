الخارجية: أذربيجان مستعدة لاستقبال بعثة الأمم المتحدة

باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

نتيجة للمناقشات بين الجانب الأذربيجاني والمفوضية السامية تم التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المناطق المتأثرة بالنزاع في بلادنا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ليلى عبداللاييفا.

قالت إن "أذربيجان مستعدة لاستقبال البعثات العالمية على أراضيها مسترشدة بمبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ سيادة الدولة فيما يتعلق بتنفيذ المهام الإنسانية.

في هذا الصدد، نتوقع ان تقدم المنظمة لنا معلومات محددة حول تنفيذ بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أراضينا المحررة.

نود أن نؤكد مرة أخرى أن أذربيجان مستعدة لاستقبال بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أساس مبادئ القانون الدولي".