أنقرة، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج) جرت مكالمة هاتفية بين رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان والرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نظربايف. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأ قائد الشعب الكازاخستاني بمناسبة عيد ميلاده وتمنى له الصحة والعافية.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين رجب طيب أردوغان ونور سلطان نظربايف

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